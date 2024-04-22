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Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских "Шахедов" и баллистики

Ольга ГлущенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 01:26
Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеских Шахедов и баллистики
"Шахеды", иллюстрация Getty Images

Ночью 22 апреля Воздушные силы сообщили, что несколько групп вражеских "Шахедов" движутся в направлении Николаевской области и Затоки Одесской области.

Источник: Воздушные силы, Думская

Дословно: "Несколько групп ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Залива Одесской области".

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Детали: В 1:07 издание "Думская" сообщило, что в Одесской области работает ПВО.

В 1:25 Воздушные силы информировали об угрозе "применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога".

В 1:52 ВС сообщили об отбое угрозы применения ударных БпЛА, а в 1:57 - об отбое угрозы применения баллистического вооружения по областям.

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Темы: Воздушные силы ВСУШахедЧерное море
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