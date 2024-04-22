США можуть запровадити санкції проти підрозділу ЦАХАЛу, Ізраїль обурений – ЗМІ

У понеділок Сполучені Штати можуть вперше оголосити санкції проти одного з підрозділів ЦАХАЛу, лідери Ізраїлю виступили з різкою критикою очікуваного рішення.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Імовірне рішення стане першим випадком, коли США запровадять санкції проти підрозділу ізраїльської армії.

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Видання зазначає, що це ще більше загострить відносини між двома союзниками, які стають все більш напруженими з початку війни Ізраїлю в Газі.

Хоча американські офіційні особи відмовилися назвати підрозділ, який, як очікується, потрапить під санкції, ізраїльські лідери і місцеві ЗМІ ідентифікували його як "Нецах Єгуда" – піхотний батальйон, заснований приблизно чверть століття тому для залучення представників ультраортодоксальних громад в армію.

Ізраїльські лідери засудили очікуване рішення і пообіцяли протистояти йому.

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"Якщо хтось думає, що може накласти санкції на підрозділ ЦАХАЛу, я буду боротися з цим усіма силами", – заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Підрозділ "Нецах Єгуда" (або "Юдея назавжди") базувався на окупованому Західному березі річки Йордан, деякі його члени були пов'язані з порушеннями проти палестинців.

Підрозділ потрапив під жорстку критику США у 2022 році після того, як літнього американця палестинського походження знайшли мертвим невдовзі після затримання на контрольно-пропускному пункті на Західному березі річки Йордан. Його смерть пов’язують з діями ізраїльських військових.

Після обурення з боку американського уряду ізраїльські військові заявили, що інцидент "був серйозною і прикрою подією, яка стала наслідком морального падіння і поганого прийняття рішень з боку солдатів". У заяві сказано, що один офіцер отримав догану, а двоє інших були переведені на некерівні посади через інцидент.

Проте ЦАХАЛ відмовитися від кримінального провадження щодо військових.

Правозахисні групи вже давно стверджують, що Ізраїль рідко притягує солдатів до відповідальності за смерть палестинців.

На тлі конфлікту із США Ізраїль перемістив "Нецах Єгуда" із Західного берега річки Йордан наприкінці 2022 року і передислокував його на північ Ізраїлю. Батальйон був переміщений до південного кордону з Газою після нападу ХАМАСу 7 жовтня, який розвязав війну.

У неділю армія заявила, що солдати "Нецах Єгуда" "в даний час беруть участь у військових діях у секторі Газа".

"Батальйон професійно і хоробро проводить операції відповідно до Кодексу етики ЦАХАЛу і з повною відданістю міжнародному праву", – йдеться в заяві.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зазначив, що планує поговорити з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, сподіваючись заблокувати очікуване рішення.

Він сказав, що покарання підрозділу може кинути тінь на всю ізраїльську армію. "Так не можна поводитися з партнерами і друзями", – додав він.