США могут ввести санкции против подразделения ЦАХАЛа, Израиль возмущен – СМИ

В понедельник Соединенные Штаты могут впервые объявить санкции против одного из подразделений ЦАХАЛа, лидеры Израиля выступили с резкой критикой ожидаемого решения.

Источник: The Associated Press

Детали: Вероятное решение станет первым случаем, когда США введут санкции против подразделения израильской армии.

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Издание отмечает, что это еще больше обострит отношения между двумя союзниками, которые становятся все более напряженными с начала войны Израиля в Газе.

Хотя американские официальные лица отказались назвать подразделение, которое, как ожидается, попадет под санкции, израильские лидеры и местные СМИ идентифицировали его как "Нецах Егуда" – пехотный батальон, основанный примерно четверть века назад для привлечения представителей ультраортодоксальных общин в армию.

Израильские лидеры осудили ожидаемое решение и пообещали противостоять ему.

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"Если кто-то думает, что может наложить санкции на подразделение ЦАХАЛа, я буду бороться с этим всеми силами", – заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

Подразделение "Нецах Егуда" (или "Иудея навсегда") базировалось на оккупированном Западном берегу реки Иордан, некоторые его члены были связаны с нарушениями против палестинцев.

Подразделение попало под жесткую критику США в 2022 году после того, как пожилого американца палестинского происхождения нашли мертвым вскоре после задержания на контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан. Его смерть связывают с действиями израильских военных.

После возмущения со стороны американского правительства израильские военные заявили, что инцидент "был серьезным и досадным событием, которое стало следствием морального падения и плохого принятия решений со стороны солдат". В заявлении сказано, что один офицер получил выговор, а двое других были переведены на неруководящие должности из-за инцидента.

Однако ЦАХАЛ отказаться от уголовного производства в отношении военных.

Правозащитные группы уже давно утверждают, что Израиль редко привлекает солдат к ответственности за смерть палестинцев.

На фоне конфликта с США Израиль переместил "Нецах Иегуда" с Западного берега реки Иордан в конце 2022 года и передислоцировал его на север Израиля. Батальон был перемещен к южной границе с Газой после нападения ХАМАСа 7 октября, который развязал войну.

В воскресенье армия заявила, что солдаты "Нецах Иегуда" "в настоящее время участвуют в военных действиях в секторе Газа".

"Батальон профессионально и храбро проводит операции в соответствии с Кодексом этики ЦАХАЛа и с полной приверженностью международному праву", – говорится в заявлении.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что планирует поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном, надеясь заблокировать ожидаемое решение.

Он сказал, что наказание подразделения может бросить тень на всю израильскую армию. "Так нельзя обращаться с партнерами и друзьями", – добавил он.