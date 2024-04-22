На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля, є загиблі та поранені
Вранці у понеділок мікроавтобус, який віз людей на роботу, впав у провалля поблизу села Олива на Київщині, у результаті ДТП двоє пасажирів загинули та семеро людей заходяться у важкому стані.
Джерело: ДСНС Київщини у Telegram
Дослівно: "Сьогодні вранці надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на території Іванківської громади поблизу с.Олива.
Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів".
Деталі: Повідомляється, що під час рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.
Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.
Обставини події встановлюються поліцією.