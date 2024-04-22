Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля, є загиблі та поранені

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 квітня 2024, 11:20
На Київщині мікроавтобус з людьми впав у провалля, є загиблі та поранені
Фото: ДСНС Київщини

Вранці у понеділок мікроавтобус, який віз людей на роботу, впав у провалля поблизу села Олива на Київщині, у результаті ДТП двоє пасажирів загинули та семеро людей заходяться у важкому стані.

Джерело: ДСНС Київщини у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вранці надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

Реклама:

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів".

 

Деталі: Повідомляється, що під час рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані.

 

Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

ВІДЕО ДНЯ

Обставини події встановлюються поліцією.

Теми: Київська областьДТПжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Силам оборони потрібно скоординувати удари ATACMS із наземними операціями – ISW

Росія ветувала проєкт резолюції Радбезу ООН про заборону ядерної зброї в космосі

оновленоУкраїнські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

У новому пакеті зброї для України є ракети ATACMS – ЗМІ

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Усі новини...
Київська область
"Ми любимо і поважаємо військових, але ліс – це наша вода". Репортаж УП з Мархалівки, де блокують будівництво військового кладовища
На Київщині вилучили бойову частину російської ракети
Киян та мешканців області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Останні новини
09:16
На Черкащині через атаку РФ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
09:08
Європарламент у боротьбі з відмиванням грошей схвалив ліміт готівкових платежів у 10 тисяч євро
09:04
За "злив" позицій ЗСУ настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП арештували без права застави
08:46
Білий дім відреагував на вето Росії в ООН щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі
08:43
Навіщо на фронті потрібні засоби РЕБ, чому їх критично не вистачає, чим це загрожує військовим
08:38
Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади − міністр оборони Німеччини
08:25
У Німеччині висунули звинувачення семи підозрюваним радикальним ісламістам
08:18
фото Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкодили будинки, газогін і ЛЕП
07:51
Вибори президента Північної Македонії: перший тур виграла опозиційна кандидатка
07:44
ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів
Усі новини...
Реклама: