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На Киевщине микроавтобус с людьми упал в пропасть: двое погибших

Станислав ПогориловПонедельник, 22 апреля 2024, 11:20
На Киевщине микроавтобус с людьми упал в пропасть: двое погибших
Фото: ГСЧС Киевщины

Утром в понедельник микроавтобус, который вез людей на работу, упал в пропасть вблизи села Олива Киевской области, в результате ДТП двое пассажиров погибли и семь человек находятся в тяжелом состоянии.

Источник: ГСЧС Киевской области в Telegram

Дословно: "Сегодня утром поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на территории Иванковской общины вблизи с.Олива.

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Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находилось 9 пассажиров".

 

Детали: Сообщается, что во время спасательных работ было обнаружено двух погибших и семь человек в тяжелом состоянии.

 

Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

Темы: Киевская областьДТПжертвы
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