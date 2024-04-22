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Польські фермери блокують вантажівки у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною

Іванна Костіна, Олександр ШумілінПонеділок, 22 квітня 2024, 11:22
Польські фермери блокують вантажівки у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною
Фото: Getty Images

Станом на понеділок польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух.

Джерело: "Європейська правда"; Укрінформ з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченко

Деталі: За його словами, блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

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"Через "Ягодин" польські протестувальники не пропускають вантажівки в бік Польщі. Також через цей напрямок, як і раніше, протестувальники пропускають у бік України незначну кількість вантажівок, особливо якщо порівнювати з пропускною спроможністю даного напрямку.

За минулий день таких було 75. Вкотре зазначу, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках", – сказав речник.

Він уточнив, що по "Раві-Руській" від ранку 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі.

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Станом на ранок понеділка на цих двох заблокованих пунктах у чергах на території Польщі загалом перебуває близько 800 вантажівок. Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Також черги зберігаються на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". 1000 та 700 вантажівок відповідно. Однак інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктами пропуску "Шегині – Медика" та "Краківець – Корчова".

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації. 

Теми: Польщакордон
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