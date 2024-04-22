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Польские фермеры блокируют грузовики в двух пунктах пропуска на границе с Украиной

Иванна Костина, Александр ШумилинПонедельник, 22 апреля 2024, 11:22
Польские фермеры блокируют грузовики в двух пунктах пропуска на границе с Украиной
Фото: Getty Images

По состоянию на понедельник польские фермеры блокируют движение грузовиков в двух пунктах пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение.

Источник: "Европейская правда"; Укринформ со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко

Детали: По его словам, блокирование осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

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"Через "Ягодин" польские протестующие не пропускают грузовики в сторону Польши. Также через это направление, как и раньше, протестующие пропускают в сторону Украины незначительное количество грузовиков, особенно если сравнивать с пропускной способностью данного направления.

За прошедший день таких было 75. Еще раз отмечу, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях", – сказал спикер.

Он уточнил, что по "Раве-Русской" с утра 21 апреля польские фермеры частично начали пропускать грузовые транспортные средства на въезд в Польшу.

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По состоянию на утро понедельника на этих двух заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в целом находится около 800 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Также очереди сохраняются на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 1000 и 700 грузовиков соответственно. Однако интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд происходит в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков перед пунктами пропуска "Шегини – Медыка" и "Краковец – Корчова".

Напомним, 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Темы: Польшаграница
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