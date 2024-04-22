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Синоптики прогнозують дощ та заморозки

Анастасія ПроцПонеділок, 22 квітня 2024, 12:30
Синоптики прогнозують дощ та заморозки
Ілюстративне фото: Getty Images

У ніч на 23 квітня в Україні буде невеликий дощ, вдень без опадів. На заході країни вночі очікуються заморозки. 

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок, 23 квітня, вночі температура у західних областях буде 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень 11-16° тепла, на Закарпатті та південному сході 16-21°.

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У Києві в ніч на 23 квітня синоптики прогнозують невеликий дощ, удень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 5-7° тепла, вдень 13-15°.

24 квітня у більшості областей України дощитиме: вночі на Лівобережжі, вдень у південній і східній частині без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. 

 
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Температура вночі в західних і північних областях буде 4-9°, удень 10-15°, на решті території вночі 8-13°, удень 18-23°.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці 24 квітня прогнозують дощ. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Теми: погода
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