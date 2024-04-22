Синоптики прогнозируют дождь и заморозки

В ночь на 23 апреля в Украине будет небольшой дождь, днем без осадков. На западе страны ночью ожидаются заморозки.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник, 23 апреля, ночью температура в западных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°. Днем 11-16° тепла, на Закарпатье и юго-востоке 16-21°.

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В Киеве в ночь на 23 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью составит 5-7° тепла, днем 13-15°.

24 апреля в большинстве областей Украины пройдут дожди: ночью на Левобережье, днем в южной и восточной части без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью в западных и северных областях будет 4-9°, днем 10-15°, на остальной территории ночью 8-13°, днем 18-23°.

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В столице 24 апреля прогнозируют дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.