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Київ побив рекорд опадів, Дніпро вийшов з берегів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 квітня 2024, 14:34
Київ побив рекорд опадів, Дніпро вийшов з берегів
Фото: Getty Images

У неділю, 21 квітня в Києві метеорологи зафіксували рекордну кількість опадів - на 10,6 мм більше за попередній показник.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, КМВА

Дослівно: "21 квітня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів – 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів".

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Деталі: Також в КМВА повідомили, що за останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 сантиметрів, станом на понеділок він становить 600 см над "0" поста.

 

Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий). Однак аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

 

Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

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Теми: погодаКиїв
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