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Киев побил рекорд осадков, Днепр вышел из берегов

Станислав ПогориловПонедельник, 22 апреля 2024, 14:34
Киев побил рекорд осадков, Днепр вышел из берегов
Фото: Getty Images

В воскресенье, 21 апреля в Киеве метеорологи зафиксировали рекордное количество осадков - на 10,6 мм больше предыдущего показателя.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, КГВА

Дословно: "21 апреля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм, что на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 года для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков".

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Детали: Также в КГВА сообщили, что за последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 67 сантиметров, по состоянию на понедельник он составляет 600 см над "0" поста.

 

Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый). Однако аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

 

Промышленные объекты и жилые массиве города вне опасности. Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

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Темы: погодаКиев
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