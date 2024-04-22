Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Нова зустріч щодо зброї для України у форматі "Рамштайн" стартує 26 квітня

Марія Ємець, Олександр ШумілінПонеділок, 22 квітня 2024, 17:33
Нова зустріч щодо зброї для України у форматі Рамштайн стартує 26 квітня
Кайса Оллонгрен. Фото: Getty Images

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України, що відома також як "формат Рамштайн", планується на 26 квітня у форматі відеоконференції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова очільниці Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю європейських міністрів оборони

Деталі: Міністерка відзначила, що попереду "важливий тиждень", нагадавши, що у п’ятницю 19 квітня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО.

Реклама:

"Сьогодні у нас ця зустріч, і наприкінці тижня буде зустріч формату Рамштайн. Тож це важливий тиждень. Усім потрібно активізувати зусилля", – зазначила міністерка.

Як з’ясувалося, засідання формату "Рамштайн" офіційно анонсував міністр оборони США Ллойд Остін ще наприкінці минулого тижня після зустрічі Ради Україна-НАТО, проте новина залишилася переважно непоміченою.

У Пентагоні зазначили, що засідання відбудеться 26 квітня і це буде 21-ша зустріч у віртуальному форматі – у другу річницю від першого "Рамштайну", де союзники під лідерством США почали координувати зусилля для військової підтримки України. 

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ЗМІ, США та інші західні країни нібито розглядають можливість передачі формату "Рамштайн" під егіду НАТО, з огляду на можливість перемоги на майбутніх президентських виборах у США непередбачуваного Дональда Трампа. 

Теми: РамштайнЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГУР повідомло про знищення у Москві ворожого гелікоптера Ка-32

фото Глава МЗС Німеччини і генсек НАТО на секретній вечері говорили про Україну − Bild

Міністра Сольського звільнили з-під варти під заставу в 76 мільйонів

У четвер РФ атакувала Кривий Ріг з винищувача Су-57: "дорогої іграшки", яку бережуть від ППО

Розстріл поліцейських на Вінниччині: підозрюваним допомагали тікати двоє військових

Український офіс Amnesty International очолила відома юристка

Усі новини...
Рамштайн
Умєров після засідання "Рамштайн-20" анонсував боєприпаси та ракети для ППО
Остін на "Рамштайні": США і коаліція не дозволять Україні програти
Глава Пентагона переконуватиме на "Рамштайні" союзників у відданості США Україні – Reuters
Останні новини
15:26
фотоПерепливли річку, щоб повернутися в Україну: прикордонники затримали двох чоловіків
15:22
Вчені визначили, наскільки шум шкодить птахам. А як щодо людей?
15:13
Поліція та СБУ прийшли з обшуками до "Київтеплоенерго", робота підприємства заблокована - КП
15:10
Росія поновила доставку нафти державним "Совкомфлотом" до Індії - Reuters
14:48
Made in China більше не лякає: "китайці" захоплюють український ринок
14:40
відеоГУР повідомло про знищення у Москві ворожого гелікоптера Ка-32
14:39
У США представили найбільший у світі 3D-принтер, який може надрукувати будинок за 3 дні
14:39
відеоССО показали результати роботи на Донеччині: у ворога мінус БТР та два БМП 
14:30
Київ стягнув з підрядника метро на Виноградар 139 мільйонів, зароблених з незаконного депозиту
14:16
КолонкаЗавдяки Антикорраді при Міноборони на харчуванні для ЗСУ вдалося зекономити 4 млрд
Усі новини...
Реклама: