Нова зустріч щодо зброї для України у форматі "Рамштайн" стартує 26 квітня

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України, що відома також як "формат Рамштайн", планується на 26 квітня у форматі відеоконференції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова очільниці Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен перед зустріччю європейських міністрів оборони

Деталі: Міністерка відзначила, що попереду "важливий тиждень", нагадавши, що у п’ятницю 19 квітня відбулася зустріч Ради Україна-НАТО.

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"Сьогодні у нас ця зустріч, і наприкінці тижня буде зустріч формату Рамштайн. Тож це важливий тиждень. Усім потрібно активізувати зусилля", – зазначила міністерка.

Як з’ясувалося, засідання формату "Рамштайн" офіційно анонсував міністр оборони США Ллойд Остін ще наприкінці минулого тижня після зустрічі Ради Україна-НАТО, проте новина залишилася переважно непоміченою.

У Пентагоні зазначили, що засідання відбудеться 26 квітня і це буде 21-ша зустріч у віртуальному форматі – у другу річницю від першого "Рамштайну", де союзники під лідерством США почали координувати зусилля для військової підтримки України.

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За інформацією ЗМІ, США та інші західні країни нібито розглядають можливість передачі формату "Рамштайн" під егіду НАТО, з огляду на можливість перемоги на майбутніх президентських виборах у США непередбачуваного Дональда Трампа.