У США запевняють, що в останні тижні постачали Києву "деяку військову допомогу"

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн повідомив, що попри затримки з ухваленням додаткового фінансування для допомоги Україні, Сполучені Штати в останні тижні надсилали Києву "певну військову допомогу", реагуючи на ситуацію на полі бою.

Джерело: О’Браєн на зустрічі з українськими журналістами 22 квітня, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Помічник Блінкена пояснив, що кілька тижнів тому США оголосили про "надання додаткового пакета озброєнь", але не уточнив, про яку саме зброю йдеться.

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За словами посадовця Держдепу, цей пакет "допоміг відповісти на певні можливості Росії як вести безперешкодний вогонь з великої відстані, так і атакувати хвилями людей вздовж фронту".

Що передувало: 12 березня США справді оголосили про пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Тоді радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що пакет містить "велику кількість артилерійських снарядів і снарядів GLMRS для систем HIMARS".

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, помічник державного секретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення схвалення відповідного законодавства в Конгресі.