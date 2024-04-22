У США запевняють, що в останні тижні постачали Києву "деяку військову допомогу"
Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн повідомив, що попри затримки з ухваленням додаткового фінансування для допомоги Україні, Сполучені Штати в останні тижні надсилали Києву "певну військову допомогу", реагуючи на ситуацію на полі бою.
Джерело: О’Браєн на зустрічі з українськими журналістами 22 квітня, передає кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Помічник Блінкена пояснив, що кілька тижнів тому США оголосили про "надання додаткового пакета озброєнь", але не уточнив, про яку саме зброю йдеться.
За словами посадовця Держдепу, цей пакет "допоміг відповісти на певні можливості Росії як вести безперешкодний вогонь з великої відстані, так і атакувати хвилями людей вздовж фронту".
Що передувало: 12 березня США справді оголосили про пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – перший у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
Тоді радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван говорив, що пакет містить "велику кількість артилерійських снарядів і снарядів GLMRS для систем HIMARS".
Як повідомлялось, помічник державного секретаря з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення схвалення відповідного законодавства в Конгресі.