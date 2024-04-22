В США уверяют, что в последние недели поставляли Киеву "некоторую военную помощь"

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщил, что несмотря на задержки с принятием дополнительного финансирования для помощи Украине, Соединенные Штаты в последние недели присылали Киеву "определенную военную помощь", реагируя на ситуацию на поле боя.

Источник: О'Брайен на встрече с украинскими журналистами 22 апреля, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Помощник Блинкена объяснил, что несколько недель назад США объявили о "предоставлении дополнительного пакета вооружений", но не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

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По словам чиновника Госдепа, этот пакет "помог ответить на определенные возможности России как вести беспрепятственный огонь с большого расстояния, так и атаковать волнами людей вдоль фронта".

Что предшествовало: 12 марта США действительно объявили о пакете помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

Тогда советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что пакет содержит "большое количество артиллерийских снарядов и снарядов GLMRS для систем HIMARS".

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Как сообщалось, помощник государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро" после завершения одобрения соответствующего законодательства в Конгрессе.