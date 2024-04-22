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Помічник Блінкена пояснив, що може бути в стратегії перемоги України для Конгресу

Олег Павлюк, Андрій СинявськийПонеділок, 22 квітня 2024, 20:55
Помічник Блінкена пояснив, що може бути в стратегії перемоги України для Конгресу
Джеймс О’Браєн. фото Getty Images

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн розповів деталі стратегії перемоги України, якої вимагають від Білого дому в Конгресі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами помічника Блінкена, в США хочуть перемоги України, і зараз потрібна стабілізація (у війні) на сході, що частково залежить від артилерії та інших систем озброєння, а також від створення укріплень.

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"Україна повинна переконатися, що в неї є люди, необхідні для боротьби. Тому цей законопроєкт про мобілізацію, який проходить через Раду, є дуже важливим. Крім того, (необхідна) дестабілізація російських вогневих позицій, щоб ми могли тримати Чорне море відкритим. Це зараз найважливіші елементи", – зазначив О’Браєн.

Він також вказав, що цього року цього року стануться дві важливі для зовнішньої політики України події, коли вона розпочне переговори з ЄС про вступ, а також "встановить те, що ми називаємо мостом, свого роду чітким шляхом до членства в НАТО" після того, як будуть проведені деякі реформи.

"Отже, до кінця цього року, якщо Україна воюватиме так, як вона може, воюватиме (обіцяною) зброєю, і якщо буде прогрес у цих двох елементах глобального позиціонування, як ЄС та НАТО, то Україна зможе перемогти, незалежно від того, що вирішить зробити Путін. І я думаю, що це шлях вперед", – наголосив О’Браєн.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували  311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.
  • Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.
  • Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУДивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: СШАдопомога Україні
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