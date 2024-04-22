Помічник Блінкена пояснив, що може бути в стратегії перемоги України для Конгресу
Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн розповів деталі стратегії перемоги України, якої вимагають від Білого дому в Конгресі.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За словами помічника Блінкена, в США хочуть перемоги України, і зараз потрібна стабілізація (у війні) на сході, що частково залежить від артилерії та інших систем озброєння, а також від створення укріплень.
"Україна повинна переконатися, що в неї є люди, необхідні для боротьби. Тому цей законопроєкт про мобілізацію, який проходить через Раду, є дуже важливим. Крім того, (необхідна) дестабілізація російських вогневих позицій, щоб ми могли тримати Чорне море відкритим. Це зараз найважливіші елементи", – зазначив О’Браєн.
Він також вказав, що цього року цього року стануться дві важливі для зовнішньої політики України події, коли вона розпочне переговори з ЄС про вступ, а також "встановить те, що ми називаємо мостом, свого роду чітким шляхом до членства в НАТО" після того, як будуть проведені деякі реформи.
"Отже, до кінця цього року, якщо Україна воюватиме так, як вона може, воюватиме (обіцяною) зброєю, і якщо буде прогрес у цих двох елементах глобального позиціонування, як ЄС та НАТО, то Україна зможе перемогти, незалежно від того, що вирішить зробити Путін. І я думаю, що це шлях вперед", – наголосив О’Браєн.
Передісторія:
- 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.
- Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.
- Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.
Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ. Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.