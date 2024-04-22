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Помощник Блинкена объяснил, что может быть в стратегии победы Украины для Конгресса

Олег Павлюк, Андрей СинявскийПонедельник, 22 апреля 2024, 20:55
Помощник Блинкена объяснил, что может быть в стратегии победы Украины для Конгресса
Джеймс О'Брайен. фото Getty Images

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен рассказал детали стратегии победы Украины, которой требуют от Белого дома в Конгрессе.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По его словам, в США хотят победы Украины, и сейчас нужна стабилизация (в войне) на востоке, что частично зависит от артиллерии и других систем вооружения, а также от создания укреплений.

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"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы. Поэтому этот законопроект о мобилизации, который проходит через Раду, является очень важным. Кроме того, (необходима) дестабилизация российских огневых позиций, чтобы мы могли держать Черное море открытым. Это сейчас важнейшие элементы", – отметил О'Брайен.

Он также указал, что в этом году в этом году произойдут два важных для внешней политики Украины события, когда она начнет переговоры с ЕС о вступлении, а также "установит то, что мы называем мостом, своего рода четким путем к членству в НАТО" после того, как будут проведены некоторые реформы.

"Итак, до конца этого года, если Украина будет воевать так, как она может, воевать (обещанным) оружием, и если будет прогресс в этих двух элементах глобального позиционирования, как ЕС и НАТО, то Украина сможет победить, независимо от того, что решит сделать Путин. И я думаю, что это путь вперед", – подчеркнул О'Брайен.

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Предыстория:

  • 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.
  • Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.
  • Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ. Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.

Темы: СШАпомощь Украине
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