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Конгресмени в Києві пояснили затримку з військовою допомогою Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 22 квітня 2024, 21:31
Конгресмени в Києві пояснили затримку з військовою допомогою Україні
Фото - ОП

Члени двопартійної делегації Палати представників США, які прибули 22 квітня з візитом до Києва, наголосили, що затримка із затвердженням допомоги Україні не пов’язана зі зменшенням рівня її підтримки.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з місця подій

Деталі: Член комітету із закордонних справ Палати представників США, республіканець Том Кейн підкреслив, що нинішня версія законопроєкту про додаткове фінансування іноземної допомоги – включно з Україною – містить низку поліпшень у порівнянні із сенатською версією.

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Серед іншого, політик згадав положення про REPO, яке дозволить конфіскувати заморожені активи Росії у США, а також вимогу до власника TikTok продати бізнес некитайській компанії.

"Усі ці речі, всі ці зусилля потребували часу, щоб об'єднати зусилля і знайти те двопартійне рішення, яке – я сподіваюся – до кінця тижня пройде через Сенат США, а потім після підпису (президента. – Ред.) набуде чинності як закон", – додав Кейн.

Його колега, демократ Білл Кітінг окремо наголосив, що в Палаті представників "завжди була велика підтримка" допомоги Україні.

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"Ви, мабуть, помітили, що в Конгресі США речі не відбуваються дуже швидко в наші дні. І це прикро. Але двопартійний дух, який ми маємо тут, є ознакою того, що ми можемо виконати роботу", – зазначив він.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ. Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: СШАдопомога Україні
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