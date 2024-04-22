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Конгрессмены в Киеве объяснили задержку с военной помощью Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 21:31
Конгрессмены в Киеве объяснили задержку с военной помощью Украине
Фото - ОП

Члены двухпартийной делегации Палаты представителей США, которые прибыли 22 апреля с визитом в Киев, отметили, что задержка с утверждением помощи Украине не связана с уменьшением уровня ее поддержки.

Источник: корреспондент "Европейской правды" с места событий

Детали: Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Том Кейн подчеркнул, что нынешняя версия законопроекта о дополнительном финансировании иностранной помощи – включая Украину – содержит ряд улучшений по сравнению с сенатской версией.

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Среди прочего, политик упомянул положение о REPO, которое позволит конфисковать замороженные активы России в США, а также требование к владельцу TikTok продать бизнес некитайской компании.

"Все эти вещи, все эти усилия потребовали времени, чтобы объединить усилия и найти то двухпартийное решение, которое – я надеюсь – до конца недели пройдет через Сенат США, а затем после подписи (президента. – Ред.) вступит в силу как закон", – добавил Кейн.

Его коллега, демократ Билл Китинг отдельно подчеркнул, что в Палате представителей "всегда была большая поддержка" помощи Украине.

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"Вы, наверное, заметили, что в Конгрессе США вещи не происходят очень быстро в наши дни. И это обидно. Но двухпартийный дух, который мы имеем здесь, является признаком того, что мы можем выполнить работу", – отметил он.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ. Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.

Темы: СШАпомощь Украине
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