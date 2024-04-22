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В низці областей лунала повітряна тривога, Повітряні сили попереджали про ракету

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 квітня 2024, 22:22

В частині областей України ввечері 22 квітня оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про ракету. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Близько 22:15 в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про ракету на Кременчук.

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Мапа повітряних тривог станом на 22:22 виглядає так: 

 
скриншот - alerts.in.ua

О 22:19 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті чутно вибухи.

О 22:46 повідомили про відбій в областях.

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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУвійна
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