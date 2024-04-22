В низці областей лунала повітряна тривога, Повітряні сили попереджали про ракету
Понеділок, 22 квітня 2024, 22:22
В частині областей України ввечері 22 квітня оголошували повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про ракету.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: Близько 22:15 в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про ракету на Кременчук.
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Мапа повітряних тривог станом на 22:22 виглядає так:
О 22:19 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті чутно вибухи.
О 22:46 повідомили про відбій в областях.
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