В ряде областей была воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о ракете
Понедельник, 22 апреля 2024, 22:22
В части областей Украины вечером 22 апреля объявляли воздушную тревогу, воздушные силы предупреждали о ракете.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Около 22:15 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. В воздушных силах сообщили о ракете на Кременчуг.
Реклама:
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:22 выглядит так:
В 22:19 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы.
В 22:46 сообщили об отбое в областях.
ВИДЕО ДНЯ