Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В ряде областей была воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о ракете

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 22:22

В части областей Украины вечером 22 апреля объявляли воздушную тревогу, воздушные силы предупреждали о ракете.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Около 22:15 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. В воздушных силах сообщили о ракете на Кременчуг.

Реклама:

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:22 выглядит так:

 
СКРИНШОТ - ALERTS.IN.UA

В 22:19 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы.

В 22:46 сообщили об отбое в областях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

В Германии зарезали двух украинцев, подозреваемый - россиянин

Пока Украина ожидает помощи от США, россияне могут получить тактические преимущества – ISW

Все новости...
воздушная тревога
Россияне ударили баллистикой по Одессе - четверо пострадавших
По всей стране объявляли тревогу из-за МиГ
В Киеве и в большинстве областей воздушная тревога. В Херсоне прозвучал взрыв
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: