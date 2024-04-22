В ряде областей была воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о ракете

В части областей Украины вечером 22 апреля объявляли воздушную тревогу, воздушные силы предупреждали о ракете.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Около 22:15 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. В воздушных силах сообщили о ракете на Кременчуг.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 22:22 выглядит так:

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В 22:19 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы.

В 22:46 сообщили об отбое в областях.