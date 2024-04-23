Росіяни запускали "Шахеди" з Курської області та атакували ракетами з півдня
Близько опівночі в ніч на вівторок росіяни запустили групу "Шахедів" з Курської області Росії та атакували авіацією прифронтові райони.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23.42 безпілотники рухалися на межі Полтавської та Сумської областей. Курс західний.
Також для прифронтових областей зберігається ракетна небезпека зі сходу.
00.32 військові повідомили про "Шахеди" в Черкаській області, їхній курс південно-західний.
1.19 "Шахеди" продовжують рух на Київщину, курс західний.
1.30 військові повідомили про нову групу "Шахедів" з тимчасово окупованої території Херсонської області. Вони летять в напрямку Одеси.
3.12 військові повідомили про "Шахеди" зі сторони Обухова курсом на Київ.
3.54 спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза авіаударів для прифронтових областей.
4.04 пролунав відбій повітряної загрози