Росіяни запускали "Шахеди" з Курської області та атакували ракетами з півдня

Близько опівночі в ніч на вівторок росіяни запустили групу "Шахедів" з Курської області Росії та атакували авіацією прифронтові райони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23.42 безпілотники рухалися на межі Полтавської та Сумської областей. Курс західний.

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Також для прифронтових областей зберігається ракетна небезпека зі сходу.

00.32 військові повідомили про "Шахеди" в Черкаській області, їхній курс південно-західний.

1.19 "Шахеди" продовжують рух на Київщину, курс західний.

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1.30 військові повідомили про нову групу "Шахедів" з тимчасово окупованої території Херсонської області. Вони летять в напрямку Одеси.

3.12 військові повідомили про "Шахеди" зі сторони Обухова курсом на Київ.

3.54 спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході. Є загроза авіаударів для прифронтових областей.

4.04 пролунав відбій повітряної загрози