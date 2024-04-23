Россияне запускали "Шахеды" из Курской области и атаковали ракетами с юга

Около полуночи в ночь на вторник россияне запустили группу "Шахедов" из Курской области России и атаковали авиацией прифронтовые районы.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Беспилотники движутся на границе Полтавской и Сумской областей. Курс западный.

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Также для прифронтовых областей сохраняется ракетная опасность с востока.

00.32 военные сообщили о Шахедах в Черкасской области, их курс юго-западный.

1.19 Шахеды продолжают движение на Киевщину, курс западный.

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1.30 военные сообщили о новой группе "Шахедов" с временно оккупированной территории Херсонской области. Они летят в направлении Одессы.

3.12 военные сообщили о "Шахедах" со стороны Обухова курсом на Киев.

3.54 наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке. Есть угроза авиаударов для прифронтовых областей.

4.04 раздался отбой воздушной угрозы