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У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести КАБи на базу Kraken

Альона Мазуренко Вівторок, 23 квітня 2024, 10:17
У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести КАБи на базу Kraken
фото: СБУ

У Харкові силовики СБУ затримали коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу спецпідрозділу "Кракен" головного управління розвідки.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів Росії по Харкову.

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Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об'єктах.

Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500".

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Деталі: Щоб навести окупантів на ціль, коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати.

Чоловіка затримали у власному помешканні.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від повітряної атаки ворога.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник "рашизму". На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування сил оборони.

Крім того зловмисник "втемну" випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

 
 
 

Теми: СБУХарківвійнарозвідка
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