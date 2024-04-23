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В Харькове задержали корректировщика, который хотел навести КАБы на базу Kraken

Алена МазуренкоВторник, 23 апреля 2024, 10:17
В Харькове задержали корректировщика, который хотел навести КАБы на базу Kraken
фото: СБУ

В Харькове силовики СБУ задержали корректировщика, который хотел навести российские авиабомбы на базу спецподразделения "Кракен" главного управления разведки.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов России по Харькову.

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Злоумышленник пытался выявить локации спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По наводке фигуранта оккупанты надеялись нанести огневое поражение по этим объектам.

Для осуществления атаки рашисты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500".

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Детали: Чтобы навести оккупантов на цель, корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты.

Мужчину задержали в собственном доме.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от воздушной атаки врага.

Вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник "рашизма". В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии.

Для сбора разведданных фигурант обходил территорию города и отслеживал места базирования сил обороны.

Кроме того злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где он работал продавцом.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

 
 
 

Темы: СБУХарьковвойнаразведка
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