Швеція підозрює "тіньовий флот" Росії у шпигунстві

Росія може використовувати для шпигунства свій так званий "тіньовий флот" у Балтійському морі вважають Військово-морські сили Швеції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: Повідомляється, що ВМС Швеції вперше підтвердили, що вони стежить за рухом "тіньового флоту" Росії, який щодня пересувається Балтійським морем з кількома сотнями тисяч тонн нафтопродуктів на борту.

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Наголошується, що є документи, які свідчить про те, що деякі з кораблів можуть використовуватися для шпигунства, зокрема для сигнальної розвідки, тобто перехоплення комунікацій.

Пряма мова очільниці військово-морського флоту Єви Скуг Хаслум: "Ми знаходимо антени і щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в того, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов'язані з їхньою діяльністю".

Деталі: Зазначається, що у російського так званого тіньового флоту є і військові аспекти.

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"Те, що відбувається зараз через санкції проти Росії, може стати як безпековою, так і екологічною трагедією", – заявила Хаслум.

Деталі: Вона вважає, що ці кораблі можуть використати в гібридних операціях, наприклад, іноземне судно може зайти в шведський порт під виглядом пошуку аварійного порту у зв'язку з аварією.

Видання зазначає, що протягом минулого року шведська влада вела конкретну підготовку до цього у зв'язку з тим, що принаймні один тіньовий танкер мав технічні проблеми біля Готланду.

Напередодні на зустрічі ЄС з питань оборони і закордонних справ у Люксембурзі обговорювалися конкретні заходи для припинення цієї діяльності.

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