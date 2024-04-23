Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Швеция подозревает "теневой флот" России в шпионаже

Ирина Балачук, Иванна КостинаВторник, 23 апреля 2024, 10:27
Швеция подозревает теневой флот России в шпионаже
Фото pixabay.com

Россия может использовать для шпионажа свой так называемый "теневой флот" в Балтийском море, считают Военно-морские силы Швеции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Сообщается, что ВМС Швеции впервые подтвердили, что они следят за движением "теневого флота" России, который ежедневно передвигается по Балтийскому морю с несколькими сотнями тысяч тонн нефтепродуктов на борту.

Реклама:

Отмечается, что есть документы, которые свидетельствует о том, что некоторые из кораблей могут использоваться для шпионажа, в частности для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций.

Прямая речь руководительницы военно-морского флота Евы Скуг Хаслум: "Мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат, например, рыболовным судам, поэтому понятно, что мы чувствуем, что у того, что движется в море, иногда есть и другие цели, связанные с их деятельностью".

Детали: Отмечается, что у российского так называемого теневого флота есть и военные аспекты.

ВИДЕО ДНЯ

"То, что происходит сейчас из-за санкций против России, может стать как безопасностной, так и экологической трагедией", − заявила Хаслум.

Детали: Она считает, что эти корабли могут использовать в гибридных операциях, например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска аварийного порта в связи с аварией.

Издание отмечает, что в течение прошлого года шведские власти вели конкретную подготовку к этому в связи с тем, что по крайней мере один теневой танкер имел технические проблемы возле Готланда.

Накануне на встрече ЕС по вопросам обороны и иностранных дел в Люксембурге обсуждались конкретные меры для прекращения этой деятельности.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что Швеция обеспокоена тем фактом, что Россия, переправляя устаревшие нефтяные танкеры через Балтийское море, может вызвать "экологический хаос" в регионе.
  • Перед этим премьер Польши Дональд Туск заявил, что перемещение в Балтийском море "теневого флота" России, который нелегально перевозит российскую нефть, надо остановить, в том числе путем вмешательства на уровне Еврокомиссии.
  • В Финляндии также опасаются разлива нефти в Балтийском море из-за "теневого флота" России.

Темы: ШвецияРосcияфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

Все новости...
Швеция
Министр обороны Швеции не исключает, что Украине отправят систему Patriot
У берегов Швеции нашли средневековый сундук для оружия во время обследования затонувшего флагмана
В Швеции и Норвегии во время учений НАТО арендовали для военных "российские коттеджи"
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: