Швеция подозревает "теневой флот" России в шпионаже

Россия может использовать для шпионажа свой так называемый "теневой флот" в Балтийском море, считают Военно-морские силы Швеции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Сообщается, что ВМС Швеции впервые подтвердили, что они следят за движением "теневого флота" России, который ежедневно передвигается по Балтийскому морю с несколькими сотнями тысяч тонн нефтепродуктов на борту.

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Отмечается, что есть документы, которые свидетельствует о том, что некоторые из кораблей могут использоваться для шпионажа, в частности для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций.

Прямая речь руководительницы военно-морского флота Евы Скуг Хаслум: "Мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат, например, рыболовным судам, поэтому понятно, что мы чувствуем, что у того, что движется в море, иногда есть и другие цели, связанные с их деятельностью".

Детали: Отмечается, что у российского так называемого теневого флота есть и военные аспекты.

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"То, что происходит сейчас из-за санкций против России, может стать как безопасностной, так и экологической трагедией", − заявила Хаслум.

Детали: Она считает, что эти корабли могут использовать в гибридных операциях, например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска аварийного порта в связи с аварией.

Издание отмечает, что в течение прошлого года шведские власти вели конкретную подготовку к этому в связи с тем, что по крайней мере один теневой танкер имел технические проблемы возле Готланда.

Накануне на встрече ЕС по вопросам обороны и иностранных дел в Люксембурге обсуждались конкретные меры для прекращения этой деятельности.

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