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У Києві не планують відкривати пляжний сезон

Ірина БалачукВівторок, 23 квітня 2024, 11:22
У Києві не планують відкривати пляжний сезон
Пляж "Троєщина" у Києві. Фото КМДА

Столична влада не має наміру відкривати пляжний сезон у Києві, враховуючи дію воєнного стану.

Джерело: КМДА з посиланням на рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Дослівно КМДА: "Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги".

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Деталі: Водночас наголошується, що фахівці все одно виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку.

Зокрема, будуть обслуговувати інженерні мережі, прибиратимуть території і проводитимуть санітарну обробку від комах.

У КМДА нагадали, що з початку воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки заборонено відвідувати ліси, плавати на певних плавзасобів на водних об’єктах, а також обмежено чи забороно відвідувати окремі туристичні маршрути і об’єкти.

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Теми: Київпляжі
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