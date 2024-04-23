Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Киеве не планируют открывать пляжный сезон

Ирина БалачукВторник, 23 апреля 2024, 11:22
В Киеве не планируют открывать пляжный сезон
Пляж "Троещина" в Киеве. Фото КГГА

Столичные власти не намерены открывать пляжный сезон в Киеве, учитывая действие военного положения.

Источник: КГГА со ссылкой на решение Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Дословно КГГА: "Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги".

Реклама:

Детали: В то же время отмечается, что специалисты все равно будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха.

В частности, будут обслуживать инженерные сети, убирать территории и проводить санитарную обработку от насекомых.

В КГГА напомнили, что с начала военного положения во всех регионах Украины из соображений безопасности запрещено посещать леса, плавать на определенных плавсредствах на водных объектах, а также ограничено или запрещено посещать отдельные туристические маршруты и объекты.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевпляжи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев

Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне

В цирке Запорожья дети сорвались с 3-метровой высоты

В России с 1 ноября начнут рассылать электронные повестки и ограничат выезд из страны

Илон Маск неожиданно посетил Китай и планирует встретиться с чиновниками

фото, видеоИз Тисы вытащили тела двух мужчин

Все новости...
Киев
КМВА: Все дроны, атаковавшие Киев, уничтожены
В Киеве работала ПВО и раздавались взрывы
Киев побил рекорд осадков, Днепр вышел из берегов
Последние новости
20:03
На Авдеевском направлении защитники отразили 40 атак – Генштаб
19:47
Скелетонист Гераскевич: Если будем слушать все, что хочет МОК, будем видеть российских террористов на соревнованиях
19:38
Украина второй раз в истории завоевала золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике
19:29
В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве украинцев
19:21
Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации
19:12
Зеленский: Мировое большинство должно принудить РФ к миру, этот путь может начаться в июне
18:58
Польша планирует с июля снизить цены на электроэнергию для потребителей
18:48
Зеленский: Хотим сделать соглашение по безопасности с США сильнейшим из всех
18:21
Кардиологи объяснили, как подъем по лестнице влияет на продолжительность жизни
18:15
Hyundai и KIA подписали соглашение о технологии подключенных авто с китайским Baidu
Все новости...
Реклама: