Військовий "продав" ухилянту місце в делегації для виїзду за кордон
На Львівщині затримали військового, який за 17 000 доларів США "продав" ухилянту місце у делегації для виїзду за кордон.
Джерело: управління СБУ Львівської області, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
Деталі: За даними слідства, 54-річний військовий за 17 тисяч доларів США обіцяв фіктивно включити військовозобов’язаного до складу делегації, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до однієї із країн Євросоюзу.
Встановлено, що сам виїзд мав відбутися на автомобілі через 10 днів після укладення протиправної "угоди".
Затримали підозрюваного під час одержання 8,5 тисяч доларів США авансу.
Фігуранту справи повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.