Військовий "продав" ухилянту місце в делегації для виїзду за кордон

На Львівщині затримали військового, який за 17 000 доларів США "продав" ухилянту місце у делегації для виїзду за кордон.

Джерело: управління СБУ Львівської області, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними слідства, 54-річний військовий за 17 тисяч доларів США обіцяв фіктивно включити військовозобов’язаного до складу делегації, яка виїжджатиме на міжнародну конференцію до однієї із країн Євросоюзу.

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Встановлено, що сам виїзд мав відбутися на автомобілі через 10 днів після укладення протиправної "угоди".

Затримали підозрюваного під час одержання 8,5 тисяч доларів США авансу.

Фігуранту справи повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

ВІДЕО ДНЯ

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності й інших можливих учасників злочинної схеми.