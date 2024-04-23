Военный "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу

На Львовщине задержали военного, который за 17 000 долларов США "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу.

Источник: управление СБУ Львовской области, специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: По данным следствия, 54-летний военный за 17 тысяч долларов США обещал фиктивно включить военнообязанного в состав делегации, которая будет выезжать на международную конференцию в одну из стран Евросоюза.

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Установлено, что сам выезд должен был состояться на автомобиле через 10 дней после заключения противоправной "сделки".

Задержали подозреваемого во время получения 8,5 тысяч долларов США аванса.

Фигуранту дела сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

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Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности и других возможных участников преступной схемы.