Военный "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу
На Львовщине задержали военного, который за 17 000 долларов США "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу.
Источник: управление СБУ Львовской области, специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
Детали: По данным следствия, 54-летний военный за 17 тысяч долларов США обещал фиктивно включить военнообязанного в состав делегации, которая будет выезжать на международную конференцию в одну из стран Евросоюза.
Установлено, что сам выезд должен был состояться на автомобиле через 10 дней после заключения противоправной "сделки".
Задержали подозреваемого во время получения 8,5 тысяч долларов США аванса.
Фигуранту дела сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.
Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности и других возможных участников преступной схемы.