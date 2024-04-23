По дорозі в навчальний центр помер військовозобов’язаний: У ТЦК кажуть про напад епілепсії

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки повідомив про смерть військовозобов’язаного, якого везли у навчальний центр. За цим фактом призначили службову перевірку.

Джерело: Закарпатський ОТЦК та СП, Спецпрокуратура Західного регіону

Дослівно: "По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "Швидку допомогу", однак медики не встигли".

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Деталі: Також за цим фактом у Закарпатському ОТЦК та СП вирішили призначити службову перевірку.

Закарпатська спеціалізована прокуратура повідомила, що зареєструвала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого по дорозі до навчального центру у Закарпатській області.

Інцидент стався 23 квітня на Львівщині.

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Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 426-1 ККУ – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Також у прокуратурі повідомили, що перевіряють факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного ТЦК та СП.