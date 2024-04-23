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По дороге в учебный центр умер военнообязанный: В ТЦК говорят о приступе эпилепсии

Алена МазуренкоВторник, 23 апреля 2024, 12:12
По дороге в учебный центр умер военнообязанный: В ТЦК говорят о приступе эпилепсии
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ: АРМИЯ ИНФОРМ

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и соцподдержки сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр. По данному факту назначили служебную проверку.

Источник: Закарпатский ОТЦК и СПСпецпрокуратура Западного региона

Дословно: "По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал "Скорую помощь", однако медики не успели".

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Детали: Также по этому факту в Закарпатском ОТЦК и СП решили назначить служебную проверку.

Закарпатская специализированная прокуратура сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту смерти мобилизованного по дороге в учебный центр в Закарпатской области.

Инцидент произошел 23 апреля на Львовщине.

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Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 426-1 УКУ - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Также в прокуратуре сообщили, что проверяют факт возможного незаконного призыва гражданина и вероятной причастности к трагедии служащих Ужгородского районного ТЦК и СП.

Темы: мобилизацияТЦКЗакарпатье
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