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Допомога від США: перша зброя може надійти вже в квітні − посол

Ірина Балачук, Іванна КостінаВівторок, 23 квітня 2024, 12:32
Допомога від США: перша зброя може надійти вже в квітні − посол
посол України у США Оксана Маркарова. Фото з Facebook

Перший пакет американського озброєння за новим законом може надійти в Україну в квітні, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Джерело: Маркарова в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Посол сподівається, що процедуру ухвалення законопроєкту про допомогу Україні завершать максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

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Вона підкреслила, що цей закон набере чинності відразу і так само відразу настануть повноваження виділяти Україні зброю.

Пряма мова Маркарової: "Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко. Не будемо виключати навіть квітень".

Передісторія:

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Теми: СШАдопомога УкраїніМаркарова
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