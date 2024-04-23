Допомога від США: перша зброя може надійти вже в квітні − посол

Перший пакет американського озброєння за новим законом може надійти в Україну в квітні, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

Джерело: Маркарова в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Посол сподівається, що процедуру ухвалення законопроєкту про допомогу Україні завершать максимально швидко і президент Джо Байден його відразу підпише.

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Вона підкреслила, що цей закон набере чинності відразу і так само відразу настануть повноваження виділяти Україні зброю.

Пряма мова Маркарової: "Скажу більше, Україна і США активно працюють над цими пакетами, не зупиняючись навіть тоді, коли таких повноважень не було. Тому, я думаю, що це буде дуже швидко. Не будемо виключати навіть квітень".

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