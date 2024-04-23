Помощь от США: первое оружие может поступить уже в апреле − посол

Первый пакет американского вооружения по новому закону может поступить в Украину уже в апреле, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Источник: Маркарова в интервью "Европейской правде"

Детали: Посол надеется, что процедуру принятия законопроекта о помощи Украине завершат максимально быстро, и президент Джо Байден его сразу подпишет.

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Она подчеркнула, что этот закон вступит в силу сразу и так же сразу наступят полномочия выделять Украине оружие.

Прямая речь Маркаровой: "Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро. Не будем исключать даже апрель".

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