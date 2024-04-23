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Помощь от США: первое оружие может поступить уже в апреле − посол

Ирина Балачук, Иванна КостинаВторник, 23 апреля 2024, 12:32
Помощь от США: первое оружие может поступить уже в апреле − посол
посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото из Facebook

Первый пакет американского вооружения по новому закону может поступить в Украину уже в апреле, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Источник: Маркарова в интервью "Европейской правде"

Детали: Посол надеется, что процедуру принятия законопроекта о помощи Украине завершат максимально быстро, и президент Джо Байден его сразу подпишет.

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Она подчеркнула, что этот закон вступит в силу сразу и так же сразу наступят полномочия выделять Украине оружие.

Прямая речь Маркаровой: "Скажу больше, Украина и США активно работают над этими пакетами, не останавливаясь даже тогда, когда таких полномочий не было. Поэтому, я думаю, что это будет очень быстро. Не будем исключать даже апрель".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.
  • Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект 23 апреля.
  • Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг во время визита в Киев заявил, что новый пакет военной помощи после решения Конгресса поступит "быстрее, чем кто-либо считает возможным".
  • СМИ сообщали, что США готовят "больший, чем обычно" пакет военной помощи для Киева.

Темы: СШАпомощь УкраинеМаркарова
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