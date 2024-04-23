В Україні ще два дні дощитиме

У найближчі дні в Україні очікуються дощі і зливи, подекуди прогнозують грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 24 квітня в Україні дощитиме, вдень подекуди грози, на Рівненщині, Житомирщині та Вінниччині подекуди значні дощі, лише у східних, Сумській областях та у Приазов'ї вночі без опадів.

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Температура вночі 5-10°, у південній частині до 13°; вдень 12-17°, на півдні та південному сході країни 19-24°, у Криму до +28°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат у середу вночі мокрий сніг, близько 0°, удень дощ, 3-8° тепла.



У Києві в середу дощ, вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 24 квітня найвища температура вдень була 27° у 1950 р., найнижча вночі -2,2° у 1893 р.

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Скриншот з meteo.gov.ua

25 квітня вночі в західних, північних і східних областях, вдень в Україні невеликі, а в західних, Житомирській, Вінницькій областях помірні короткочасні дощі, вдень місцями грози.



Температура в західних областях уночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у південно-східній частині та на Харківщині вночі 10-15°, вдень 22-27°; на решті території вночі 6-11°, вдень 17-22°. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний (у східній частині переважно південно-східний), 3-10 м/с.



На високогір'ї Карпат мокрий сніг, вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.



У Києві в четвер невеликий короткочасний дощ, удень місцями грози, вночі 8-10°, вдень 18-20°. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 3-10 м/с.

Скриншот з meteo.gov.ua



