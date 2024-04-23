В Украине еще два дня будет идти дождь

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди и ливни, местами прогнозируют грозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 24 апреля в Украине пройдут дожди, днем местами грозы, в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях местами значительные дожди, только в восточных, Сумской областях и в Приазовье ночью без осадков.

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Температура ночью 5-10°, в южной части до 13°; днем 12-17°, на юге и юго-востоке страны 19-24°, в Крыму до +28°. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

На высокогорье Карпат в среду ночью мокрый снег, около 0°, днем дождь, 3-8° тепла.

В Киеве в среду дождь, ночью 7-9° тепла, днем 13-15°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 24 апреля самая высокая температура днем была 27° в 1950 г., самая низкая ночью -2,2° в 1893 г.

Скриншот С meteo.gov.ua

25 апреля ночью в западных, северных и восточных областях, днем в Украине небольшие, а в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренные кратковременные дожди, днем местами грозы.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в юго-восточной части и на Харьковщине ночью 10-15°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 6-11°, днем 17-22°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный (в восточной части преимущественно юго-восточный), 3-10 м/с.

На высокогорье Карпат мокрый снег, ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве в четверг небольшой кратковременный дождь, днем местами грозы, ночью 8-10°, днем 18-20°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.