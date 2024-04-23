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Ділки два місяці "маринували" ухилянтів у прикордонні в очікуванні трансферу до Угорщини

Валентина РоманенкоВівторок, 23 квітня 2024, 13:58
Ділки два місяці маринували ухилянтів у прикордонні в очікуванні трансферу до Угорщини
фото ДПСУ

Прикордонники викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Двох таксистів – жінку з села Вилок та чоловіка з міста Виноградів – затримали прикордонники під час наміру переправлення через кордон вісьмох осіб.

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Зазначається, що зловмисників виявили у ході реалізації інформації від оперативних співробітників Мукачівського прикордонного загону.

За доставлення своїх клієнтів до місця незаконного перетинання кордону, ділки планували отримати від 7 до 11 тисяч доларів з кожного.

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П’ятеро із затриманих чоловіків розповіли, що приїхали на Закарпаття ще 2 місяці тому з метою незаконного перетинання держрубежу. Заплативши незнайомому чоловіку по 10 тисяч доларів, вони очікували на переправлення в Угорщину. Всі ці місяці очікування вони власним коштом винаймали житло та харчувалися.

Наразі оперативники загону ретельно вивчають усі деталі організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Щодо виявлення у діях закарпатців ознак незаконного переправлення осіб через державний кордон України прикордонники направили повідомлення співробітникам Нацполіції.

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Теми: ухилянтиЗакарпаттяПрикордонна служба
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