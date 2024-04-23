Дельцы два месяца "мариновали" уклонистов в пограничье в ожидании трансфера в Венгрию

Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Двух таксистов - женщину из села Вилок и мужчину из города Виноградов - задержали пограничники во время намерения переправки через границу восьми человек.

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Отмечается, что злоумышленников обнаружили в ходе реализации информации от оперативных сотрудников Мукачевского пограничного отряда.

За доставку своих клиентов к месту незаконного пересечения границы, дельцы планировали получить от 7 до 11 тысяч долларов с каждого.

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Пятеро из задержанных мужчин рассказали, что приехали на Закарпатье еще 2 месяца назад с целью незаконного пересечения госграницы. Заплатив незнакомому мужчине по 10 тысяч долларов, они ожидали переправки в Венгрию. Все эти месяцы ожидания они за свой счет снимали жилье и питались.

Сейчас оперативники отряда тщательно изучают все детали организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

По выявлению в действиях закарпатцев признаков незаконной переправки лиц через государственную границу Украины пограничники направили сообщение сотрудникам Нацполиции.

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