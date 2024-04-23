Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Дельцы два месяца "мариновали" уклонистов в пограничье в ожидании трансфера в Венгрию

Валентина РоманенкоВторник, 23 апреля 2024, 13:58
Дельцы два месяца мариновали уклонистов в пограничье в ожидании трансфера в Венгрию
фото ГПСУ

Пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Двух таксистов - женщину из села Вилок и мужчину из города Виноградов - задержали пограничники во время намерения переправки через границу восьми человек.

Реклама:

Отмечается, что злоумышленников обнаружили в ходе реализации информации от оперативных сотрудников Мукачевского пограничного отряда.

За доставку своих клиентов к месту незаконного пересечения границы, дельцы планировали получить от 7 до 11 тысяч долларов с каждого.

ВИДЕО ДНЯ

Пятеро из задержанных мужчин рассказали, что приехали на Закарпатье еще 2 месяца назад с целью незаконного пересечения госграницы. Заплатив незнакомому мужчине по 10 тысяч долларов, они ожидали переправки в Венгрию. Все эти месяцы ожидания они за свой счет снимали жилье и питались.

Сейчас оперативники отряда тщательно изучают все детали организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

По выявлению в действиях закарпатцев признаков незаконной переправки лиц через государственную границу Украины пограничники направили сообщение сотрудникам Нацполиции.

Читайте также: Течет река Тиса. Как украинцы пытаются сбежать от мобилизации через государственную границу

Темы: уклонистыЗакарпатьеПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне закрепились в части Очеретино, есть информация о захвате Бердичей

Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек

Британская разведка: В России количество совершенных военными убийств выросло на 900%

Разведка США считает, что Путин не приказывал убить Навального - СМИ

На войне погиб украинский экс-журналист

Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов

Все новости...
уклонисты
Военный "продал" уклонисту место в делегации для выезда за границу
Течет река Тиса. Как украинцы пытаются сбежать от мобилизации через государственную границу
За "белым билетом" в психбольницу: в Сумах задержан заведующий, помогавший уклонистам
Последние новости
03:54
обновлено от 21:34Россияне атаковали Украину "Шахедами"
03:36
Россияне решили не праздновать 9 мая на оккупированных территориях – сопротивление
03:12
футбол"Челси" Мудрика сыграл вничью с "Астон Виллой", "Эвертон" одолел "Брентфорд": результаты матчей АПЛ
02:28
Россияне атаковали 10 громад Сумщины, на одну из них сбросили 16 мин
01:36
гимнастикаКовтун дважды за день завоевал "золото" чемпионата Европы
01:12
Власти РФ принудительно вывозят с оккупированных территорий недееспособных людей – росСМИ
00:22
В Джанкое прогремел мощный взрыв – соцсети
00:06
футбол"Жирона" с голом Довбика победила "Лас-Пальмас": результаты матчей 33 тура Ла Лиги
23:47
фотоПоявились снимки последствий удара по нефтебазе РФ в Смоленской области
23:25
Лубинец заявил, что международный Красный Крест превратился в адвоката россиян
Все новости...
Реклама: