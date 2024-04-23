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Колишній запорізький депутат-комуніст отримав 15 років тюрми за наведення російських ракет

Альона Мазуренко Вівторок, 23 квітня 2024, 14:10
Колишній запорізький депутат-комуніст отримав 15 років тюрми за наведення російських ракет
фото з відкритих джерел

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 15 років позбавлення волі колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради Юрія Петровського, який у 2022-му наводив ракети Росії на українські військові об’єкти.

Джерело: Служба безпеки України, джерело УП у правоохоронних органах, вирок суду

Дослівно СБУ: "15 років тюрми отримав ексдепутат-комуніст, який коригував ракетні удари по Запоріжжю.

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Задокументовано, що саме за його координатами рашисти здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону".

Деталі: За словами джерела УП, йдеться про колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради Юрія Петровського. Його затримали у травні 2023 року.

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Суд призначив комуністу 15 років тюрми.

У 2001 році Петровського засуджували до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.

Щоб виконати ворожу вказівку, він "втемну" випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців.

Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості передавав до ФСБ з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

Суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Теми: Запорізька областьдержзрадаСБУобстріл
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