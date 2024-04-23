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Бывший запорожский депутат-коммунист получил 15 лет тюрьмы за наведение российских ракет

Алена МазуренкоВторник, 23 апреля 2024, 14:10
Бывший запорожский депутат-коммунист получил 15 лет тюрьмы за наведение российских ракет
фото из открытых источников

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета Юрия Петровского, который в 2022-м наводил ракеты России на украинские военные объекты.

Источник: Служба безопасности Украины, источник УП в правоохранительных органах, приговор суда

Дословно СБУ: "15 лет тюрьмы получил экс-депутат-коммунист, который корректировал ракетные удары по Запорожью.

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Задокументировано, что именно по его координатам рашисты осуществили серию воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года.

Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона".

Детали: По словам источника УП, речь идет о бывшем депутате-коммунисте Запорожского горсовета Юрии Петровском. Его задержали в мае 2023 года.

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Суд назначил коммунисту 15 лет тюрьмы.

В 2001 году Петровского приговаривали к 6 годам тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах расположения ВСУ и оборонных заводов Украины.

Чтобы выполнить вражеское указание, он "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев.

Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Полученные сведения передавал в ФСБ с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.

Суд признал экс-депутата виновным по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Темы: Запорожская областьгосизменаСБУобстрел
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