Бывший запорожский депутат-коммунист получил 15 лет тюрьмы за наведение российских ракет
Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего депутата-коммуниста Запорожского горсовета Юрия Петровского, который в 2022-м наводил ракеты России на украинские военные объекты.
Источник: Служба безопасности Украины, источник УП в правоохранительных органах, приговор суда
Дословно СБУ: "15 лет тюрьмы получил экс-депутат-коммунист, который корректировал ракетные удары по Запорожью.
Задокументировано, что именно по его координатам рашисты осуществили серию воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года.
Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона".
Детали: По словам источника УП, речь идет о бывшем депутате-коммунисте Запорожского горсовета Юрии Петровском. Его задержали в мае 2023 года.
Суд назначил коммунисту 15 лет тюрьмы.
В 2001 году Петровского приговаривали к 6 годам тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.
В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах расположения ВСУ и оборонных заводов Украины.
Чтобы выполнить вражеское указание, он "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев.
Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.
Полученные сведения передавал в ФСБ с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.
Суд признал экс-депутата виновным по ч.2 ст.111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).