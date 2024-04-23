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Лідер республіканців закликав Сенат підтримати пакет із допомогою Україні

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 23 квітня 2024, 21:31
Лідер республіканців закликав Сенат підтримати пакет із допомогою Україні
Голова фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл. Фото: Getty Images

Голова фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл закликав підтримати пакет додаткового фінансування, який містить допомогу Україні, щоб зберегти провідну роль США у світі.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Макконнелл заявив, що голосування за додаткову допомогу в Сенаті є "випробуванням американської рішучості, нашої готовності та нашої готовності до лідерства", тоді як ціна поразки "абсолютно очевидна".

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"Не допомогти Україні протистояти російській агресії зараз означає спровокувати ескалацію проти наших найближчих союзників і торговельних партнерів. Це означає більший ризик того, що американські війська будуть втягнуті в конфлікт. Це означає більш дороговартісне розгортання наших збройних сил і більш жорсткі військові вимоги для захисту від агресії", – підкреслив він.

Лідер республіканців у Сенаті також скористався виступом, аби розвінчати аргументи опонентів допомоги Україні.

Макконнелл підкреслив, що передбачене пакетом фінансування не лише не "відволікає увагу від Китаю", а навпаки – дозволяє модернізувати американську оборонно-промислову базу для довгострокової конкуренції з КНР.

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"По-друге, додаткові інвестиції розширили наші можливості з виробництва критично важливих боєприпасів", – додав сенатор.

Третій аргумент лідера республіканців у верхній палаті Конгресу полягає в тому, що фінансування США підштовхує європейських союзників до зміцнення власної оборони.

"По всій Європі прискорення витрат на оборону випереджає наші власні. І зараз союзники та партнери від Європи до Індо-Тихоокеанського регіону уклали контракти на постачання найсучасніших американських озброєнь і сил і засобів на суму понад 100 мільярдів доларів", – зауважив Макконнелл.

Підсумовуючи, він зауважив, що "нерішучість і короткозорість", які відтягують момент ухвалення додаткового фінансування, "ґрунтуються на чистій вигадці".

"Не помиліться: зволікання з наданням Україні зброї для самозахисту поставило під загрозу перспективи перемоги над російською агресією. Нерішучість і вагання посилили виклики, які стоять перед нами", – вважає сенатор.

Голосування в Сенаті, що стане наступним кроком у схваленні фінансування для України, заплановане на 23 квітня.

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Теми: СШАдопомога Україні
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