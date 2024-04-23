Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Председатель фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл призвал поддержать пакет дополнительного финансирования, который содержит помощь Украине, чтобы сохранить ведущую роль США в мире.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Макконнелл заявил, что голосование за дополнительную помощь в Сенате является "испытанием американской решимости, нашей готовности и нашей готовности к лидерству", тогда как цена поражения "совершенно очевидна".

Реклама:

"Не помочь Украине противостоять российской агрессии сейчас означает спровоцировать эскалацию против наших ближайших союзников и торговых партнеров. Это означает больший риск того, что американские войска будут втянуты в конфликт. Это означает более дорогостоящее развертывание наших вооруженных сил и более жесткие военные требования для защиты от агрессии", – подчеркнул он.

Лидер республиканцев в Сенате также воспользовался выступлением, чтобы развенчать аргументы оппонентов помощи Украине.

Макконнелл подчеркнул, что предусмотренное пакетом финансирование не только не "отвлекает внимание от Китая", а наоборот – позволяет модернизировать американскую оборонно-промышленную базу для долгосрочной конкуренции с КНР.

ВИДЕО ДНЯ

"Во-вторых, дополнительные инвестиции расширили наши возможности по производству критически важных боеприпасов", – добавил сенатор.

Третий аргумент лидера республиканцев в верхней палате Конгресса заключается в том, что финансирование США подталкивает европейских союзников к укреплению собственной обороны.

"По всей Европе ускорение расходов на оборону опережает наши собственные. И сейчас союзники и партнеры от Европы до Индо-Тихоокеанского региона заключили контракты на поставку самых современных американских вооружений и сил и средств на сумму более 100 миллиардов долларов", – отметил Макконнелл.

Подытоживая, он отметил, что "нерешительность и близорукость", которые оттягивают момент принятия дополнительного финансирования, "основываются на чистой выдумке".

"Не ошибитесь: промедление с предоставлением Украине оружия для самозащиты поставило под угрозу перспективы победы над российской агрессией. Нерешительность и колебания усилили вызовы, которые стоят перед нами", – считает сенатор.

Голосование в Сенате, что станет следующим шагом в одобрении финансирования для Украины, запланировано на 23 апреля.

Читайте также: Оружие из США, право бить по России и "красные линии" американцев. Интервью с Оксаной Маркаровой