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Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 23 апреля 2024, 21:31
Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине
Председатель фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл. Фото: Getty Images

Председатель фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл призвал поддержать пакет дополнительного финансирования, который содержит помощь Украине, чтобы сохранить ведущую роль США в мире.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Макконнелл заявил, что голосование за дополнительную помощь в Сенате является "испытанием американской решимости, нашей готовности и нашей готовности к лидерству", тогда как цена поражения "совершенно очевидна".

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"Не помочь Украине противостоять российской агрессии сейчас означает спровоцировать эскалацию против наших ближайших союзников и торговых партнеров. Это означает больший риск того, что американские войска будут втянуты в конфликт. Это означает более дорогостоящее развертывание наших вооруженных сил и более жесткие военные требования для защиты от агрессии", – подчеркнул он.

Лидер республиканцев в Сенате также воспользовался выступлением, чтобы развенчать аргументы оппонентов помощи Украине.

Макконнелл подчеркнул, что предусмотренное пакетом финансирование не только не "отвлекает внимание от Китая", а наоборот – позволяет модернизировать американскую оборонно-промышленную базу для долгосрочной конкуренции с КНР.

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"Во-вторых, дополнительные инвестиции расширили наши возможности по производству критически важных боеприпасов", – добавил сенатор.

Третий аргумент лидера республиканцев в верхней палате Конгресса заключается в том, что финансирование США подталкивает европейских союзников к укреплению собственной обороны.

"По всей Европе ускорение расходов на оборону опережает наши собственные. И сейчас союзники и партнеры от Европы до Индо-Тихоокеанского региона заключили контракты на поставку самых современных американских вооружений и сил и средств на сумму более 100 миллиардов долларов", – отметил Макконнелл.

Подытоживая, он отметил, что "нерешительность и близорукость", которые оттягивают момент принятия дополнительного финансирования, "основываются на чистой выдумке".

"Не ошибитесь: промедление с предоставлением Украине оружия для самозащиты поставило под угрозу перспективы победы над российской агрессией. Нерешительность и колебания усилили вызовы, которые стоят перед нами", – считает сенатор.

Голосование в Сенате, что станет следующим шагом в одобрении финансирования для Украины, запланировано на 23 апреля.

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Темы: СШАпомощь Украине
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