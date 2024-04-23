США запровадили нові санкції проти Ірану через кібератаки

23 квітня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох компаній та чотирьох фізичних осіб, які причетні до Кібернетичного електронного командування Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення відомства

Деталі: Підсанкційні фізичні та юридичні особи, як стверджується, здійснили кібератаки проти понад десятка американських компаній та урядових установ. У США заявляють, що метою цих дій є дестабілізація критичної інфраструктури та заподіяння шкоди американцям.

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Така діяльність, додає Мінфін США, здійснюється не лише безпосередньо кіберсилами КВІР, а й пов’язаними з ним підставними компаніями.

Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань паралельно оголосили обвинувачення проти підсанкційних фізичних осіб за їхню роль у кібератаках, спрямованих проти американських організацій.

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