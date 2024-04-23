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США запровадили нові санкції проти Ірану через кібератаки

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 23 квітня 2024, 21:49
США запровадили нові санкції проти Ірану через кібератаки
Ілюстративне фото: Getty Images

23 квітня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох компаній та чотирьох фізичних осіб, які причетні до Кібернетичного електронного командування Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення відомства  

Деталі: Підсанкційні фізичні та юридичні особи, як стверджується, здійснили кібератаки проти понад десятка американських компаній та урядових установ. У США заявляють, що метою цих дій є дестабілізація критичної інфраструктури та заподіяння шкоди американцям.

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Така діяльність, додає Мінфін США, здійснюється не лише безпосередньо кіберсилами КВІР, а й пов’язаними з ним підставними компаніями.

Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань паралельно оголосили обвинувачення проти підсанкційних фізичних осіб за їхню роль у кібератаках, спрямованих проти американських організацій.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У лютому США оголосили про санкції проти шести членів Кіберкомандування КВІР, відповідальних за низку кібератак на об'єкти критичної інфраструктури у Штатах та інших країнах.
  • А минулого тижня, у відповідь на масований іранський обстріл Ізраїлю, Штати внесли в чорний список 16 фізичних і двох юридичних осіб – усі вони пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції та причетні до виробництва дронів, які Тегеран використав під час атаки на Ізраїль 13 квітня.

Теми: СШАІрансанкціїкібербезпека
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