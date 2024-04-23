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США ввели новые санкции против Ирана из-за кибератак из-за кибератак

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 23 апреля 2024, 21:49
США ввели новые санкции против Ирана из-за кибератак из-за кибератак
Иллюстративное фото: Getty Images

23 апреля Министерство финансов США объявило о санкциях против двух компаний и четырех физических лиц, причастных к Кибернетическому электронному командованию Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства  

Детали: Подсанкционные физические и юридические лица, как утверждается, совершили кибератаки против более десятка американских компаний и правительственных учреждений. В США заявляют, что целью этих действий является дестабилизация критической инфраструктуры и причинение вреда американцам.

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Такая деятельность, добавляет Минфин США, осуществляется не только непосредственно киберсилами КСИР, но и связанными с ним подставными компаниями.

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований параллельно объявили обвинения против подсанкционных физических лиц за их роль в кибератаках, направленных против американских организаций.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале США объявили о санкциях против шести членов Киберкомандования КСИР, ответственных за ряд кибератак на объекты критической инфраструктуры в Штатах и других странах.
  • А на прошлой неделе, в ответ на массированный иранский обстрел Израиля, Штаты внесли в черный список 16 физических и двух юридических лиц – все они связаны с Корпусом стражей исламской революции и причастны к производству дронов, которые Тегеран использовал во время атаки на Израиль 13 апреля.

Темы: СШАИрансанкциикибербезопасность
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