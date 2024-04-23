США ввели новые санкции против Ирана из-за кибератак из-за кибератак

23 апреля Министерство финансов США объявило о санкциях против двух компаний и четырех физических лиц, причастных к Кибернетическому электронному командованию Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства

Детали: Подсанкционные физические и юридические лица, как утверждается, совершили кибератаки против более десятка американских компаний и правительственных учреждений. В США заявляют, что целью этих действий является дестабилизация критической инфраструктуры и причинение вреда американцам.

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Такая деятельность, добавляет Минфин США, осуществляется не только непосредственно киберсилами КСИР, но и связанными с ним подставными компаниями.

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований параллельно объявили обвинения против подсанкционных физических лиц за их роль в кибератаках, направленных против американских организаций.

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