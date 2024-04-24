Великобританія відправить до Польщі винищувачі Typhoon

Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon, які захищатимуть польський повітряний простір.

Джерело: голова британського уряду Ріші Сунак на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Rmf24

Деталі: За словами Сунака, між Польщею і Великою Британією "існує великий зв'язок, який зміцнює безпеку в цій ситуації". Він також сказав, що Польща витрачає найбільше коштів на безпеку з усіх союзників по НАТО.

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Він додав, що в рамках навчань НАТО Steadfast Defender 24, які триватимуть до кінця травня, до Польщі буде відправлено 16 тисяч британських солдатів.

На конференції після зустрічі в канцелярії Туска, Сунак сказав, що глави урядів говорили, серед іншого, про використання заблокованих російських активів, про міграційний тиск на польсько-білоруському кордоні та про енергетичну співпрацю.

Пряма мова Сунака: "Я хотів би сказати про неймовірну міцність, яка характеризує наші відносини. Ми союзники назавжди".

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Ще деталі: Глава британського уряду запевнив, що Велика Британія не забуде, що саме польські пілоти рятували життя британців, воюючи в британському небі.