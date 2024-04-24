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Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 00:28
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
Истребитель Typhoon, фото: Википедия/SAC Tim Laurence

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon, которые будут защищать польское воздушное пространство.

Источник: глава британского правительства Риши Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, Rmf24

Детали: По словам Сунака, между Польшей и Великобританией "существует большая связь, которая укрепляет безопасность в этой ситуации". Он также сказал, что Польша тратит больше всего средств на безопасность из всех союзников по НАТО.

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Он добавил, что в рамках учений НАТО Steadfast Defender 24, которые продлятся до конца мая, в Польшу будет отправлено 16 тысяч британских солдат.

На конференции после встречи в канцелярии Туска, Сунак сказал, что главы правительств говорили, среди прочего, об использовании заблокированных российских активов, о миграционном давлении на польско-белорусской границе и об энергетическом сотрудничестве.

Прямая речь Сунака: "Я хотел бы сказать о невероятной прочности, которая характеризует наши отношения. Мы союзники навсегда".

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Еще детали: Глава британского правительства отметил, что Великобритания не забудет, что именно польские пилоты спасали жизни британцев, воюя в британском небе.

Темы: ВеликобританияПольша
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