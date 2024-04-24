ООН зафіксувала в Україні 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною. Ці злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених. Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.

Джерело: Щорічні відкриті дебати Ради Безпеки ООН присвячені темі сексуального насильства, спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен, "Голос Америки"

Деталі: У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були дорослі чоловіки, сексуальне насильство використовувалося як метод тортур у російському полоні. Окрім безпосередньо зґвалтування, мова йде про погрози зґвалтування, ураження електричним струмом та калічення статевих органів, ураження грудей електричним струмом, погрози кастрації, примусове роздягання та оголення. На тимчасово окупованій Росією території задокументовано зґвалтування шести жінок.

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Для порівняння, у 2022 році Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала 125 випадків сексуального насильства. Постраждали 80 чоловіків, 42 жінки та 3 дівчинки. Були задокументовані випадки зґвалтування, у тому числі групове, щодо 10 жінок, однієї дівчини та одного чоловіка.

У 2023 році Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні повідомила, що зібрані нею докази вказують на те, що російська влада винна у скоєнні сексуального та ґендерного насильства (зґвалтування, сексуальне рабство щодо жінок, чоловіків та дівчат).

Окрім того, у доповіді згадується і десять випадків - спроби та погрози зґвалтування, примушування до оголення, побиття статевих органів, які вчинили українські військові.

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За даними доповіді, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН зареєструвала понад тисячу нападів на медичні установи, що ще більше ускладнило доступ жертв зґвалтування до отримання допомоги. Тому, за підтримки ООН, українська влада відкрила 11 центрів допомоги постраждалим, у тому числі два мобільні центри. Також була створена інтерактивна карта послуг, доступних на всій території України.

Генсек ООН у звіті вчергове закликав усі сторони зупинити сексуальне насильство, а Російську Федерацію - розслідувати усі задокументовані випадки сексуального насильства російськими військовими, а також забезпечити доступ до окупованих територій співробітників гуманітарних та моніторингових місій.

Всього у заході взяло участь понад сімдесят країн.

За минулий рік кількість випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктами, збільшилася на 50%, порівнюючи з 2022-м.

Всього у доповіді досліджували 21 конфлікт, у рамках яких зафіксовано 3688 сексуальних злочинів.

За даними ООН, у 2023 році в 95% верифікованих випадків жертвами сексуального насильства були дівчата та жінки, і 5% - чоловіки та хлопчики.