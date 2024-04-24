ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной. Эти преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных. В частности, жертвами стали 52 мужчины, 31 женщина, одна девушка и один мальчик.

Источник: Ежегодные открытые дебаты Совета Безопасности ООН посвящены теме сексуального насилия, специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен, "Голос Америки"

Детали: В большинстве задокументированных случаев, когда жертвами были взрослые мужчины, сексуальное насилие использовалось как метод пыток в российском плену. Кроме непосредственно изнасилования, речь идет об угрозах изнасилования, поражения электрическим током и увечья половых органов, поражения груди электрическим током, угрозы кастрации, принудительное раздевание и обнажение. На временно оккупированной Россией территории задокументировано изнасилование шести женщин.

Реклама:

Для сравнения, в 2022 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала 125 случаев сексуального насилия. Пострадали 80 мужчин, 42 женщины и 3 девочки. Были задокументированы случаи изнасилования, в том числе групповое, в отношении 10 женщин, одной девушки и одного мужчины.

В 2023 году Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине сообщила, что собранные ею доказательства указывают на то, что российские власти виновны в совершении сексуального и гендерного насилия (изнасилование, сексуальное рабство в отношении женщин, мужчин и девушек).

Кроме того, в докладе упоминается и десять случаев - попытки и угрозы изнасилования, принуждение к обнажению, избиение половых органов, которые совершили украинские военные.

ВИДЕО ДНЯ

По данным доклада, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ООН зарегистрировала более тысячи нападений на медицинские учреждения, что еще больше усложнило доступ жертв изнасилования к получению помощи. Поэтому, при поддержке ООН, украинские власти открыли 11 центров помощи пострадавшим, в том числе два мобильных центра. Также была создана интерактивная карта услуг, доступных на всей территории Украины.

Генсек ООН в отчете в очередной раз призвал все стороны остановить сексуальное насилие, а Российскую Федерацию - расследовать все задокументированные случаи сексуального насилия российскими военными, а также обеспечить доступ к оккупированным территориям сотрудников гуманитарных и мониторинговых миссий.

Всего в мероприятии приняли участие более семидесяти стран.

За прошлый год количество случаев сексуального насилия, связанного с конфликтами, увеличилось на 50% по сравнению с 2022-м.

Всего в докладе исследовали 21 конфликт, в рамках которых зафиксировано 3688 сексуальных преступлений.

По данным ООН, в 2023 году в 95% верифицированных случаев жертвами сексуального насилия были девушки и женщины, и 5% - мужчины и мальчики.