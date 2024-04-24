Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 02:19
ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной
фото: Getty Images

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной. Эти преступления были совершены как против гражданских, так и против военнопленных. В частности, жертвами стали 52 мужчины, 31 женщина, одна девушка и один мальчик.

Источник: Ежегодные открытые дебаты Совета Безопасности ООН посвящены теме сексуального насилия, специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен, "Голос Америки"

Детали:  В большинстве задокументированных случаев, когда жертвами были взрослые мужчины, сексуальное насилие использовалось как метод пыток в российском плену. Кроме непосредственно изнасилования, речь идет об угрозах изнасилования, поражения электрическим током и увечья половых органов, поражения груди электрическим током, угрозы кастрации, принудительное раздевание и обнажение. На временно оккупированной Россией территории задокументировано изнасилование шести женщин.

Реклама:

Для сравнения, в 2022 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала 125 случаев сексуального насилия. Пострадали 80 мужчин, 42 женщины и 3 девочки. Были задокументированы случаи изнасилования, в том числе групповое, в отношении 10 женщин, одной девушки и одного мужчины.

В 2023 году Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине сообщила, что собранные ею доказательства указывают на то, что российские власти виновны в совершении сексуального и гендерного насилия (изнасилование, сексуальное рабство в отношении женщин, мужчин и девушек).

Кроме того, в докладе упоминается и десять случаев - попытки и угрозы изнасилования, принуждение к обнажению, избиение половых органов, которые совершили украинские военные.

ВИДЕО ДНЯ

По данным доклада, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ООН зарегистрировала более тысячи нападений на медицинские учреждения, что еще больше усложнило доступ жертв изнасилования к получению помощи. Поэтому, при поддержке ООН, украинские власти открыли 11 центров помощи пострадавшим, в том числе два мобильных центра. Также была создана интерактивная карта услуг, доступных на всей территории Украины.

Генсек ООН в отчете в очередной раз призвал все стороны остановить сексуальное насилие, а Российскую Федерацию - расследовать все задокументированные случаи сексуального насилия российскими военными, а также обеспечить доступ к оккупированным территориям сотрудников гуманитарных и мониторинговых миссий.

Всего в мероприятии приняли участие более семидесяти стран.

За прошлый год количество случаев сексуального насилия, связанного с конфликтами, увеличилось на 50% по сравнению с 2022-м. 

Всего в докладе исследовали 21 конфликт, в рамках которых зафиксировано 3688 сексуальных преступлений. 

По данным ООН, в 2023 году в 95% верифицированных случаев жертвами сексуального насилия были девушки и женщины, и 5% - мужчины и мальчики.

Темы: ООНвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне закрепились в части Очеретино, есть информация о захвате Бердичей

Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек

Британская разведка: В России количество совершенных военными убийств выросло на 900%

Разведка США считает, что Путин не приказывал убить Навального - СМИ

На войне погиб украинский экс-журналист

Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов

Все новости...
ООН
В ООН осудили удары РФ по Днепру
США в ООН наложили вето на принятие Палестины в организацию
Совбез ООН отверг "безумные обвинения": ответственность за инциденты на ЗАЭС возложили на РФ
Последние новости
02:28
Россияне атаковали 10 громад Сумщины, на одну из них сбросили 16 мин
01:36
гимнастикаКовтун дважды за день завоевал "золото" чемпионата Европы
01:22
обновляется от 21:34Россияне атакуют Украину "Шахедами"
01:12
Власти РФ принудительно вывозят с оккупированных территорий недееспособных людей – росСМИ
00:22
В Джанкое прогремел мощный взрыв – соцсети
00:06
футбол"Жирона" с голом Довбика победила "Лас-Пальмас": результаты матчей 33 тура Ла Лиги
23:47
фотоПоявились снимки последствий удара по нефтебазе РФ в Смоленской области
23:25
Лубинец заявил, что международный Красный Крест превратился в адвоката россиян
22:56
обновленоНа Киевщине работала ПВО
22:52
В Норвегии туриста-поляка оштрафовали более чем на $1100 – слишком близко подошел к моржу
Все новости...
Реклама: