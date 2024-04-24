У Латвії просять мешканців очистити свої підвали і пристосувати до вимог цивільної оборони 

У Латвії міська рада Риги закликає мешканців міста пристосувати свої підвали до вимог цивільної оборони.

Джерело: LSM

Деталі: Міська влада впорядкує підвали кількох муніципальних будівель. Зазначається, що один з підвалів, який муніципалітет планує упорядкувати 27 квітня, знаходиться в Ризькій 49-й середній школі.

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Самоврядування просить мешканців очищати підвали від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів з гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.