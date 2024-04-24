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В Латвии просят жителей очистить свои подвалы и приспособить их к требованиям гражданской обороны 

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 06:47
В Латвии просят жителей очистить свои подвалы и приспособить их к требованиям гражданской обороны 
фото: Getty Images

В Латвии городской совет Риги призывает жителей города приспособить свои подвалы к требованиям гражданской обороны.

Источник:  LSM

Детали: Городские власти приведут в порядок подвалы нескольких муниципальных зданий. Отмечается, что один из подвалов, который муниципалитет планирует привести в порядок 27 апреля, находится в Рижской 49-й средней школе.

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Самоуправление просит жителей очищать подвалы от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей.

Темы: Латвия
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